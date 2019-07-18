3 جهات حكومية تتكامل جهودها لإصدار تراخيص البناء لمشاريع «الإسكان» خلال 10 أيام

عقدت ثلاث جهات حكومية متمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني، اجتماعًا مشتركًا؛ لتحديد آلية الإسراع في إصدار تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان الحكومية، وتمَّ الاتفاق فيه على عددٍ من البنود من بينها أن تتولى أمانات المناطق التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار

تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل.

وتمَّ الاتفاق بحضور كلّ من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، استشعارًا بأهمية الدور التكاملي بين الدوائر الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق بيئة استثمارية تنافسية تحقق متطلبات واحتياجات المواطنين في سكن مناسب وفق أعلى معايير وإجراءات السلامة، وبما يزيد من مؤشر الأداء الخاص باستخراج تراخيص البناء من خلال منظومة عمل مترابطة بين الأجهزة ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المرجوة، وفي إطار التنسيق بين الجهات الثلاثة، لمعالجة التحديات التي تواجه الجهات المعنية لاستكمال إجراءات تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان الحكومية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية، كما يتم تطبيق هذا المحضر على جميع مشاريع وزارة الإسكان الحكومية، بما فيها من فلل ووحدات سكنية وأي مبانٍ أو منشآت أخرى، ويعد كود البناء السعودي هو المرجعية لجميع الأعمال المطلوب تنفيذها.

ووفقًا للآلية التي تمَّ تحديدها في محضر الاجتماع، فإنَّ وزارة الإسكان تقوم بتزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية بقائمة مفصلة لبيانات مشاريعها الحكومية، تتضمن مواقعها ومخططاتها المعتمدة، ويتم تحديثها بشكل دوري، على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية في المقابل بإبلاغ كل أمانة تقع تلك المشاريع في نطاقها لتطبيق هذه الآلية، والعمل على تسهيل أعمال ومخططات الوزارة.

كما تشير الآلية إلى أنَّ تقوم الأمانة المختصة بالالتزام بإصدار تراخيص البناء خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، والالتزامات بالاشتراطات، بما في ذلك متطلبات السلامة والحماية من الحريق الواردة في كود البناء السعودي.