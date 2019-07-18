تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروعات التي ينفذها للاجئين الروهينجا في بنجلاديش، بينها مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم اللاجئين الروهينجا في كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش.
ويخدم المشروع أكثر من 136 ألف لاجئ روهينجي، كما تفقد الفريق مشروعي توزيع المواد غير الغذائية والإيوائية، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، استفاد منها أكثر من 38 ألف عائلة.
تأتِي هذه الزيارة استمرارًا للدعم المقدَّم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين؛ لتقديم المساعدات لمهجري الروهينجا في الدول المجاورة لميانمار، للتخفيف من معاناتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «إغاثي الملك سلمان» يتفقد مشروعات تخدم 174 ألفًا من لاجئي الروهينجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.