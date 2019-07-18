«إغاثي الملك سلمان» يتفقد مشروعات تخدم 174 ألفًا من لاجئي الروهينجا

تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروعات التي ينفذها للاجئين الروهينجا في بنجلاديش، بينها مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم اللاجئين الروهينجا في كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش.

ويخدم المشروع أكثر من 136 ألف لاجئ روهينجي، كما تفقد الفريق مشروعي توزيع المواد غير الغذائية والإيوائية، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، استفاد منها أكثر من 38 ألف عائلة.

تأتِي هذه الزيارة استمرارًا للدعم المقدَّم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين؛ لتقديم المساعدات لمهجري الروهينجا في الدول المجاورة لميانمار، للتخفيف من معاناتهم.