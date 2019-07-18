السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يعتمد مرصد التوطين بالمحافظة



حفر الباطن 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واس

اعتمد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ، أعضاء مجلس إدارة مرصد التوطين ‏(سواعد وطنية) وعضوية عدد من رؤساء وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالتوظيف والتوطين بهدف زيادة معدلات التوطين.

ويهدف ‎المرصد إلى مساعدة أصحاب القرار في رسم سياسات التعليم والتدريب وربطها باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويعطي فرصة للطلاب والطالبات في معرفة اتجاهات سوق العمل و تحديد تخصصاتهم التعليمية بموجبها، كما سيوجه المهتمون في التدريب تصميم برامج تدريب جديدة متخصصة لتوطين القطاع الخاص بطريقة محترفة.

وسيقدم المرصد الكثير من الإصدارات والتقارير والإحصاءات والموشرات التي تعزز دقة التخطيط للموارد البشرية وزيادة النمو الاقتصادي من خلال تنمية المنشآت الصغيرة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين القطاع الخاص.

يذكر أن هذه المبادرة هي إحدى مبادرات المحافظة التي سبق أن أقيمت لها ورشة عمل في بداية شهر شعبان الماضي بحضور مسؤولي تلك الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى في المملكة في مقر المحافظة.

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20:54ت م

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