- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم صور.. وصول الدفعة الثالثة من حجاج العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. وصول الدفعة الثالثة من حجاج العراق
متابعات الخليج 365 - عرعر
استقبل منفذ جديدة عرعر الدفعة الثالثة من الحجاج العراقيين اليوم.
وكان في استقبالهم مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المكلف، المشرف على أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر، العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي ومدير جوازات منفذ جديدة عرعر النقيب عبدالعزيز بن سعد الحارثي.
وبإشراف مباشر من قبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى تم إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.
من جهتهم أعرب الحجاج عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما حظوا به من حفاوة وحسن استقبال وسرعة إنجاز إجراءاتهم داعين الله عز وجل أن يحفظ المملكة وملكها وولي عهده من كل مكروه.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وصول الدفعة الثالثة من حجاج العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.