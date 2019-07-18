صور.. وصول الدفعة الثالثة من حجاج العراق

2019-07-18

متابعات الخليج 365 - عرعر

استقبل منفذ جديدة عرعر الدفعة الثالثة من الحجاج العراقيين اليوم.

وكان في استقبالهم مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المكلف، المشرف على أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر، العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي ومدير جوازات منفذ جديدة عرعر النقيب عبدالعزيز بن سعد الحارثي.

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وبإشراف مباشر من قبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى تم إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.

من جهتهم أعرب الحجاج عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما حظوا به من حفاوة وحسن استقبال وسرعة إنجاز إجراءاتهم داعين الله عز وجل أن يحفظ المملكة وملكها وولي عهده من كل مكروه.