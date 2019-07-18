الان تتابع عاجل .. البحرية الأمريكية تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في بحر العرب بعد تقارير عن فقد بحار أمريكي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. البحرية الأمريكية تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في بحر العرب بعد تقارير عن فقد بحار أمريكي | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. البحرية الأمريكية تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في بحر العرب بعد تقارير عن فقد بحار أمريكي report this ad

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