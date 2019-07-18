الان تتابع القبض على سائق شاحنة يسير عكس الاتجاه بطريق أبوبكر الصديق بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 نجح مرور منطقة الرياض في إلقاء القبض على قائد شاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير بطريق أبو بكر الصديق. وحسب تغريدةللمرور السعودي عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الخميس، ستتم إحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. يشار إلى أن مرور بالرياض أوقف، أمس الأربعاء، سائقًا سار بشاحنته عكس الاتجاه على طريق الملك فهد⁩ بالرياض، وتم عرضه على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لتطبيق الأنظمة بحقه.

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