شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج يدشن مركز معلومات النقل في النقابة العامة للسيارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

تفقد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم (الخميس) مقر النقابة العامة للسيارات بحضور رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي ووكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين بمنظومة نقل الحجاج والمعتمرين.

و اطّلع وزير الحج على الخطة التشغيلية لنقل الحجاج والمعتمرين بموسم حج عام ١٤٤٠، حيث تم مناقشة معايير النقل، و الحافلات المصرح لها في موسم الحج إضافة إلى عدد الحجاج الذين ستقدم لهم خدمات النقل بكافة فئاته الترددي والنقل بين المدن وخدمات الإسناد والاستقبال والتفويج لهذا الموسم.

ودشن وزير الحج والعمرة مركز معلومات النقل بمقر النقابة العام للسيارات، وهي غرفة قيادة وسيطرة تهدف إلى تسخير التقنية لرصد ومعالجة البلاغات آليا، وتحتوي على عدة مستويات من مؤشرات الأداء، بما يسهم في المتابعة اللحظية للحافلات ومساراتها ومدة النقل والانتظار وتقوم غرفة القيادة برصد الأعطال آليا وتحويلها إلى الجهات المختصة داخل النقابة لمعالجتها بشكل فوري بما يحقق الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن.