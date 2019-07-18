أمريكا تدعو الناتو للتصدي لعمليات التخريب الإيرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بروكسل

واصلت الولايات المتحدة مبادرتها الرامية لحماية السفن التجارية في الخليج، بعد اتهام إيران بالوقوف وراء عدد من العمليات التخريبية.

وحسب معلومات توفرت لدى وكالة الأنباء الألمانية فإن ممثلين عن الولايات المتحدة روجوا للمبادرة هذا الأسبوع في بروكسل، ودعوا عددا من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي «ناتو» لدعم المشروع، وأحاطوهم علما بآخر المستجدات بهذا الشأن.

وفقا للمعلومات فإن الولايات المتحدة تسعى من خلال تكثيف الوجود العسكري في المنطقة لتحسين مراقبة مضيق هرمز، الذي يعد ممرا بحريا مهما لتجارة النفط العالمية. وشهد المضيق في الآونة الأخيرة أكثر من عملية تخريب للسفن الناقلة للنفط. وحسب مصادر في بروكسل فإن دولا مثل هولندا والدنمارك والنرويج، هي التي لمحت حتى الآن لإمكانية المشاركة في هذا التواجد العسكري في الخليج، وأكدت المصادر أن دولا مثل فرنسا وتركيا وألمانيا أبدت تشككها في جدوى هذا التواجد، فيما أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، الشريك في الائتلاف الحاكم، رفضه مشاركة الجيش في المبادرة الأمريكية.