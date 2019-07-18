11 قتيلا في شمال سيناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - العريش

أفاد مصدر أمني مصري بأن مسلحين مجهولين قاموا أمس بتصفية ثلاثة مواطنين، ليرتفع عدد الضحايا خلال الـ24 ساعة الماضية في سيناء إلى 11 قتيلا جراء ثلاث هجمات مسلحة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية أمس «إن جماعات مسلحة نصبوا كمينا في الطريق الدولي بالقرب من مدينة الحسنة بوسط سيناء ظهر أمس وقتلوا ثلاثة مواطنين قبل فرارهم إلى صحراء وسط سيناء».

وأشار إلى وصول قوات من الشرطة والجيش إلى المكان، حيث جرى إغلاق الطريق الدولي في وسط سيناء المؤدي إلى جنوب سيناء، مشيرا إلى نقل القتلى الثلاثة إلى مستشفى العريش العام، وجار التعرف عليهم.