15 قتيلا في انقلاب حافلة بتركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مسؤول تركي محلي أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 20 آخرين جراء انقلاب حافلة مهاجرين في ولاية وان شرق تركيا.

وقال محمد أمين بلمز حاكم الولاية، في تصريحات متلفزة أمس: إن حافلة صغيرة سقطت من فوق تلة واستقر بها الحال في قاع نهر قرب منطقة «غبك يولو» على مسافة 60 كلم من الحدود مع إيران.

وأضاف بلمز أن فرق الإنقاذ والإسعاف تواصل عملها في الموقع، مشيرا إلى أن جنسيات الركاب لم تتحدد بعد، وأشار إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة.