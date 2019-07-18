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15 قتيلا في انقلاب حافلة بتركيا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مسؤول تركي محلي أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 20 آخرين جراء انقلاب حافلة مهاجرين في ولاية وان شرق تركيا.

وقال محمد أمين بلمز حاكم الولاية، في تصريحات متلفزة أمس: إن حافلة صغيرة سقطت من فوق تلة واستقر بها الحال في قاع نهر قرب منطقة «غبك يولو» على مسافة 60 كلم من الحدود مع إيران.

وأضاف بلمز أن فرق الإنقاذ والإسعاف تواصل عملها في الموقع، مشيرا إلى أن جنسيات الركاب لم تتحدد بعد، وأشار إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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