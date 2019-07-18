ارتفاع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا إلى 1.8 مليون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيسبادن (ألمانيا)

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا ارتفاع عدد الأشخاص الموجودين في ألمانيا بحثا عن الحماية من الحروب أو الاضطهاد إلى 8,1 مليون شخص تقريبا خلال 2018.

وأوضح المكتب في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية أنه مقارنة بعام 2017، ارتفع عدد طالبي اللجوء المسجلين في السجل المركزي للأجانب خلال 2018 بنسبة 6%، أي بإجمالي 101 ألف شخص أكثر مما كان عليه في نهاية 2017.

يشار إلى أن الأجانب الذين يقيمون في ألمانيا استنادا لأسباب إنسانية هم الذين يصنفون كطالبي لجوء. وأضاف المكتب أن أغلب الباحثين عن حماية في ألمانيا، تحديدا 71% منهم، جاؤوا إلى ألمانيا منذ عام 2014.

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وأشار المكتب إلى أن 1.3 مليون شخص تقريبا كانت لديهم وضعية الحماية المعترف بها في ألمانيا في العام الماضي، موضحا أن هذا العدد يزيد بنسبة 11% مقارنة بالعام الذي يسبقه، وأضاف أن عدد الأشخاص الذين لم يبت في وضعية الحماية الخاصة بهم حتى نهاية 2018 بلغ 306 آلاف شخص.

وأوضح أن هذا العدد أقل مما رصد حتى نهاية 2017 بإجمالي 43 ألف شخص.

وجاء في بيان المكتب أن السبب في ذلك يمكن أن يرجع إلى العمل على إجراءات اللجوء القائمة وتقليلها، وكذلك إلى استمرار تراجع عدد طلبات اللجوء الجديدة.

وفي المقابل رصد المكتب زيادة في عدد طالبي اللجوء من تركيا الذين لم يتم البت في وضعية حمايتهم خلال العام الماضي من 10 آلاف طلب إلى 14 ألف طلب، ومن إيران من 18 ألف طلب إلى 21 ألف طلب.