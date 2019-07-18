تسهيل إجازات العمل للفلسطينيين في لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيروت وجهت وزارة العمل في لبنان بتسهيل إعطاء إجازات العمل وتبسيط المعاملات للاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان بأسرع وقت ممكن. وقال الوزير كميل أبوسليمان أمس من ساحة النجمة في بيروت «نحن نتفهم معاناة الأخوة الفلسطينيين والقانون اللبناني يعطيهم تسهيلات منها إعفاؤهم من رسوم إجازات العمل، وعدم حاجتهم لموافقة مبدئية». وأوضح أنه لا يوجد قرار يستهدف الفلسطينيين بل هناك تطبيق لخطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية التي لم تذكرهم تحديدا، بل تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازات عمل وفق ما ينص عليه القانون اللبناني.



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