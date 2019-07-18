السجن 20 عاما لكمبوديات بتهم الاتجار بالبشر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بنوم بنه
تواجه ثلاث نساء كمبوديات عقوبة السجن لأكثر من 20 سنة بتهمة الاتجار بالبشر وتهم أخرى، بعد القبض عليهن في فيتنام وتسليمهن إلى السلطات الكمبودية بسبب تأجير أرحامهن لحمل أطفال لمواطنين أجانب.
وقال متحدث باسم المحكمة المحلية في بنوم بنه لصحيفة «خمير تايمز» إن اثنتين من النساء كانتا حاملتين والثالثة أنجبت بالفعل، وتصل أقصى عقوبة لهذه التهمة إلى السجن 20 سنة، مبينا إن النساء محتجزات في سجن بري سار في بنوم بنه.
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