وفاة طالب تايلاندي على أيدي زملائه بالمدرسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بانكوك

توفي طالب تايلاندي في المرحلة الثانوية أمس داخل مستشفى بعد ثلاثة أسابيع من دخوله في غيبوبة إثر ركله على أيدي زملائه من الطلاب الأكبر سنا، في إطار طقوس يقومون بها تجاه من ينضم إليهم حديثا، وذلك بحسب ما قاله ناشط مناهض لتلك الطقوس. وأصيب الطالب البالغ من العمر 15 عاما، بتورم في المخ وثقب في الرئة، بعد أن تم ركله ثلاث مرات في الصدر، وذلك حتى يتمكن من الحصول على سوار يميز الطلبة.

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وجرى توجيه تهمة الاعتداء إلى أحد المهاجمين الثلاثة.

وتعد «طقوس الانضمام» تقليدا شائعا في الجامعات التايلاندية، حيث يضم الطلاب الأكبر سنا طلابا جددا إليهم من خلال تلك الطقوس.

ووصلت هذه الطقوس إلى المدارس الثانوية، وأسفرت عن حدوث حالة وفاة واحدة على الأقل كل بضع سنوات.