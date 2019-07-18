احتراق استوديو للرسوم المتحركة في اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

أعلنت الشرطة اليابانية أمس مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا، إثر اندلاع حريق يشتبه في أنه متعمد في استوديو للرسوم المتحركة في مدينة كيوتو بغرب اليابان.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن الشرطة القول، إن العشرات أصيبوا في الحريق.

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وقالت هيئة الإذاعة، إن رجال الإطفاء استغرقوا نحو 5 ساعات لإخماد الحريق، مبينين أن نحو 70 شخصا، معظمهم من العاملين في الاستوديو، كانوا داخل المبنى لدى اندلاع الحريق.

وأضافت الشرطة أنها تعتقد أن المشتبه به هو رجل (41 عاما) ويتلقى العلاج في المستشفى بعد إصابته في الحريق.

ويتردد أن شهود عيان رأوا الرجل وهو يسكب مادة قابلة للاشتعال داخل المبنى قبل اندلاع الحريق. وأضاف شهود العيان أنهم سمعوا الرجل وهو يصيح بكلمة «موتوا» باللغة اليابانية. وقال مسؤول بإدارة الإطفاء بمدينة كيوتو، إن 36 شخصا أصيبوا في الحريق، بينهم 10 حالتهم خطيرة.