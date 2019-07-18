السعودية | السعودية.. فتح باب الترشح لجائزة سوق عكاظ للشعر

شكرا لقرائتكم السعودية.. فتح باب الترشح لجائزة سوق عكاظ للشعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أُقرت جائزة سوق عكاظ العربية للشعر الفصيح لأول مرة منذ انطلاقها كمسابقة تلفزيونية عربية تفاعلية كبرى، تتجاوز جوائزها مليوني ريال.

وبانطلاق هذه المسابقة، سيشهد سوق عكاظ في دورته الثالثة عشرة نقلة نوعية في آليات تنظيم الجائزة، واختيار الفائزين من المنافسة المباشرة بين المتسابقين، حيث يأتي هذا التطوير حرصاً على تأصيل المكون الإنساني الثقافي الفذ، ومجالاً لتنافس الأصوات الشعرية المتميزة، وعرض أثمن ما جادت به قريحة الشعراء، لانتقاء صاحب استحقاق لقب "شاعر سوق عكاظ"، واستحقاق وسام الشعر العربي الفصيح في عكاظ.

وخصصت المسابقة جائزة مقدارها مليون ريال للفائز الأول، و(500) ألف ريال للفائز الثاني، و(250) ألف ريال للفائز الثالث، و(50) ألف ريال للفائزين من الرابع إلى العاشر.

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يذكر أن آخر موعد لاستقبال المشاركات في المسابقة سيكون يوم الأحد 18 / 11/ 1440هـ، وللاطلاع على تفاصيل المشاركة، وآليات المسابقة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لسوق عكاظ.

وأوضح القائمون على المسابقة أبرز ملامح المسابقة والشروط المطلوب توفرها في الشعراء الذين يرغبون المشاركة، ومنها: الاشتراك في المسابقة حق لكل شاعر من شعراء العربية. يشترط أن يكون للشاعر إنتاج شعري مطبوع باللغة العربية الفصحى (لا يقل عن ديوان مطبوع). على أن يكون لإنتاجه قيمة فنية وجمالية تجعله صوتاً شعرياً مميزاً. يتولى تحكيم الجائزة لجنة من النقاد العرب المتخصصين في الأدب والنقد. لا يحق لأي عضو في لجنة التحكيم أو من له صلة قرابة به المشاركة في المسابقة.

وتقبل الترشيحات من الجامعات والمؤسسات الثقافية والأدبية الحكومية والأهلية ذات الصفة الاعتبارية في الوطن العربي وخارجه. تقبل طلبات المشاركة الفردية ممن تنطبق عليهم الشروط. جميع المشاركات ستخضع للفرز والتحكيم لاختيار 22 مرشحاً لدخول المنافسة في المرحلة النهائية للمسابقة التي ستشهد تصفيات تدريجية أمام لجنة التحكيم والجمهور إلى أن يتم اختيار (10) فائزين.