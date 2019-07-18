محمد بن مسعود - الدمام - أعلن فريق العدالة تعاقده رسميًّا مع الحارس التونسي أيمن المثلوثي لمدة موسم واحد. وسبق للمثلوثي "34 عامًا" خوضُ تجربة الاحتراف بالدوري السعودي للمحترفين رفقة نادي الباطن. ومثَّل المثلوثي ناديَي: الإفريقي التونسي، والنجم الساحلي التونسي. وكان العدالة تأهَّل إلى دوري المحترفين بعدما حلَّ ثالثًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. العدالة يتعاقد مع الحارس التونسي "المثلوثي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-18 أعلن فريق العدالة تعاقده رسميًّا مع الحارس التونسي أيمن المثلوثي لمدة موسم واحد. وسبق للمثلوثي "34 عامًا" خوضُ تجربة الاحتراف بالدوري السعودي للمحترفين رفقة نادي الباطن. ومثَّل المثلوثي ناديَي: الإفريقي التونسي، والنجم الساحلي التونسي. Advertisements وكان العدالة تأهَّل إلى دوري المحترفين بعدما حلَّ ثالثًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. 18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 08:09 PM أعلن فريق العدالة تعاقده رسميًّا مع الحارس التونسي أيمن المثلوثي لمدة موسم واحد. وسبق للمثلوثي "34 عامًا" خوضُ تجربة الاحتراف بالدوري السعودي للمحترفين رفقة نادي الباطن. ومثَّل المثلوثي ناديَي: الإفريقي التونسي، والنجم الساحلي التونسي. وكان العدالة تأهَّل إلى دوري المحترفين بعدما حلَّ ثالثًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. ، العدالة يتعاقد مع الحارس التونسي "المثلوثي" ،

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