- 1/2
- 2/2
اعترف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، بأنه احتجز ناقلة أجنبية، زاعماً أنها "كانت تهرّب الوقود في الخليج".
ووفقاً لـ"رويترز"، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن "الحرس" أنه "جرى احتجاز ناقلة أجنبية تهرّب مليون لتر من الوقود في جزيرة لارك بالخليج".
وأوضح الحرس الثوري أن السفينة احتجزت الأحد الماضي.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أشارت قبل يومين إلى أن بيانات تتبع ناقلة نفط مقرها في الإمارات كانت تعبر مضيق هرمز، توقفت عن بث موقعها منذ بداية الأسبوع.
الحرس الثوري الإيراني يعترف باحتجاز ناقلة النفط المفقودةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-18
اعترف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، بأنه احتجز ناقلة أجنبية، زاعماً أنها "كانت تهرّب الوقود في الخليج".
ووفقاً لـ"رويترز"، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن "الحرس" أنه "جرى احتجاز ناقلة أجنبية تهرّب مليون لتر من الوقود في جزيرة لارك بالخليج".
وأوضح الحرس الثوري أن السفينة احتجزت الأحد الماضي.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أشارت قبل يومين إلى أن بيانات تتبع ناقلة نفط مقرها في الإمارات كانت تعبر مضيق هرمز، توقفت عن بث موقعها منذ بداية الأسبوع.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
03:56 PM
استولى عليها الأحد الماضي
اعترف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، بأنه احتجز ناقلة أجنبية، زاعماً أنها "كانت تهرّب الوقود في الخليج".
ووفقاً لـ"رويترز"، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن "الحرس" أنه "جرى احتجاز ناقلة أجنبية تهرّب مليون لتر من الوقود في جزيرة لارك بالخليج".
وأوضح الحرس الثوري أن السفينة احتجزت الأحد الماضي.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أشارت قبل يومين إلى أن بيانات تتبع ناقلة نفط مقرها في الإمارات كانت تعبر مضيق هرمز، توقفت عن بث موقعها منذ بداية الأسبوع.
، الحرس الثوري الإيراني يعترف باحتجاز ناقلة النفط المفقودة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني يعترف باحتجاز ناقلة النفط المفقودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.