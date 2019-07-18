تداول وثيقة عمرها 70 عاماً لطلب سقف مدرسة من عسيب النخيل

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أظهرت وثيقة يعود تاريخها إلى 70 عاماً مضت، طلب إحدى المدارس من رئيس مركز دومة الجندل توفير سقف للمدرسة من عسيب النخيل.
وذكر في الوثيقة والتي كتبت في تاريخ 30 /3/ 1376 هـ، بأن المدرسة لديها غرفتان وبحاجة لسقفهما سريعاً ويلزمهما 1200 من عسيب النخيل. وتم الرد من رئيس المركز بأن المطلوب يتم تحصيله من كل تلميذ سبع عسبات يوصلونها إلى المدرسة.
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