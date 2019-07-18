التقديم على 59 وظيفة إدارية في المالية حتى 22 ذوالقعدة

جدارة

الخدمة المدنية

دعت وزارة المالية، الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيفعلى موقع وزارة، مبينة أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (59) وظيفة شاغرة (رجال، ونساء) بالمرتبة (5 / 6 / 7 / 8).

وأفادت الوزارة أن بدء التقديم عند الساعة (8) من صباح يوم الأحد الموافق 18 ذي القعدة 1440هـ، وحتى الساعة (11) مساءً يوم الخميس الموافق 22 ذو القعدة 1440هـ، على مدار (24) ساعة خلال الفترة الزمنية المحددة عبر منظومة جدارة، مشيرة إلى أن آلية التقديم من قبل (المتقدمين) من خلال الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات، والاختيار من بين الوظائف المعلنة، وفي حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ومن ثم حفظ الطلب.

الشروط والضوابط

وبينت وزارة المالية أن الفئات المستهدفة بالإعلان تضمنت الشروط والضوابط العامة التالية:

- خريجي المعاهد التخصصية

- خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها

- خريجي درجة البكالوريوس والماجستير

- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية

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- توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة

- أن يكون المتقدم سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال والنساء) على المرتبة السادسة

- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية

- دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاطاً

- مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية

- الترشيح النهائي بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

- تعلن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية عبر موقع وزارة المالية على شبكة الانترنت