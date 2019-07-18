حج / رئيس بعثة حجاج الجزائر بالمدينة المنورة يزور مقر المؤسسة الأهلية للأدلاء



المدينة المنورة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

أشاد مدير فرع الحج والعمرة بالشؤون الدينية والأوقاف رئيس بعثة حجاج الجزائر بالمدينة المنورة لحج هذا العام 1440هـ أحمد سليماني بما شاهدة من تجهيزات واستعدادات مكثفة في مقر إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء لخدمة الحجاج عامة ولحجاج الجزائر بصفة خاصة.

وقال سليماني : نحن في الجزائر حكومة وشعبا نتابع التطورات والمستجدات التي تحدث في

جاء ذلك خلال زيارته للمؤسسة الأهلية للأدلاء ولقاء رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء الدكتور حاتم بالي وعدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة, حيث استمع السليماني لخطة أعمال الحج والتوجيهات الحثيثة من ولاة الأمر - حفظهم الله - لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بمتابعة مستمرة من قبل وزارة الحج والعمرة, كما جرى التنسيق لاستقبال أول فوج من حجاج الجزائر المتوقع وصوله يوم غد بعدد 280 حاجًا كدفعة أولى تصل للمدينة المنورة, بعد ذلك التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

19:13ت م

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المدينة المنورة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأشاد مدير فرع الحج والعمرة بالشؤون الدينية والأوقاف رئيس بعثة حجاج الجزائر بالمدينة المنورة لحج هذا العام 1440هـ أحمد سليماني بما شاهدة من تجهيزات واستعدادات مكثفة في مقر إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء لخدمة الحجاج عامة ولحجاج الجزائر بصفة خاصة.وقال سليماني : نحن في الجزائر حكومة وشعبا نتابع التطورات والمستجدات التي تحدث في السعودية في ما يخص الحج وخاصة في عملية الرقمنة لتنظيم الحج وتدار فيها كل ما يخص الحج من القرعة والتأشيرة والبصمة الجديدة و الإسكان والنقل والإشراف على التنقلات ووحدة الارشاد عن طريق المسار الإلكتروني للحج الذي وفرته وزارة الحج والعمرة في السعودية حسب الأنظمة و التعليمات لبرنامج المسار الإلكتروني.جاء ذلك خلال زيارته للمؤسسة الأهلية للأدلاء ولقاء رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء الدكتور حاتم بالي وعدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة, حيث استمع السليماني لخطة أعمال الحج والتوجيهات الحثيثة من ولاة الأمر - حفظهم الله - لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بمتابعة مستمرة من قبل وزارة الحج والعمرة, كما جرى التنسيق لاستقبال أول فوج من حجاج الجزائر المتوقع وصوله يوم غد بعدد 280 حاجًا كدفعة أولى تصل للمدينة المنورة, بعد ذلك التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //19:13ت م0211

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