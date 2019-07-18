السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يصادر كمية من الأسلحة والمتفجرات بعملية أمنية



إسلام آباد 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

صادرت قوات الأمن الباكستانية كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات خلال عملية أمنية نفذتها في منطقة أوركزاي شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن العملية تم تنفيذها في ضوء ومعلومات استخباراتية، وتشمل الأسلحة والمتفجرات على رشاشات ثقيلة وقذائف هاون وخمسين عبوة ناسفة وأسلحة خفيفة وذخيرة.

وأضافت أن هذه الأسلحة والمتفجرات قد تم تهريبها إلى باكستان لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية.

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19:03ت م

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