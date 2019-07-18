السعودية اليوم / وزارة الشئون البلدية وهيئة المحاسبين القانونيين تتفقان على تأهيل الكوادر وتطوير الإجراءات المالية والمحاسبية للقطاع البلدي



الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة

وتهدف اتفاقية التعاون التي تم توقيعها إلى تأهيل منسوبي الأمانات والبلديات العاملين في مجال المحاسبة والرقابة المالية من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهام أعمالهم وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة، كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير المعايير المحاسبية في القطاع البلدي بما يتوافق مع الدليل المحاسبي الحكومي الموحد ونظام الشفافية والسلامة المالية وجميع لوائح وأنظمة الحكومة المتعلقة بالأمور المالية والمحاسبية بما في ذلك التجهيز للتحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق المحاسبي. بالإضافة إلى تطوير نظام المراجعة المتعلقة بالإيرادات التي تتطلب تدقيق على القوائم المالية.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الوزارة على الاستفادة من الهيئات والجهات المهنية لتحقيق أهداف برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

// انتهى //

18:33ت م

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الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسبرعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد بن عبدالله ‏القصبي، وقع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المكلف المهندس خالد بن محمد الدغيثر وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس صباح اليوم الخميس اتفاقية تعاون بين الجهتين.وتهدف اتفاقية التعاون التي تم توقيعها إلى تأهيل منسوبي الأمانات والبلديات العاملين في مجال المحاسبة والرقابة المالية من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهام أعمالهم وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة، كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير المعايير المحاسبية في القطاع البلدي بما يتوافق مع الدليل المحاسبي الحكومي الموحد ونظام الشفافية والسلامة المالية وجميع لوائح وأنظمة الحكومة المتعلقة بالأمور المالية والمحاسبية بما في ذلك التجهيز للتحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق المحاسبي. بالإضافة إلى تطوير نظام المراجعة المتعلقة بالإيرادات التي تتطلب تدقيق على القوائم المالية.وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الوزارة على الاستفادة من الهيئات والجهات المهنية لتحقيق أهداف برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.// انتهى //18:33ت م0196

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