السعودية اليوم / 3 وزارات توقع محضر اجتماع لتحديد آلية الإسراع في إصدار تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان الحكومية



الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وقعت كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الإسكان اليوم الخميس 15 / 11 / 1440هـ على محضر مشترك لتحديد آلية الإسراع في إصدار تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة التي وقعها كل من الدكتور خالد بن محمد الجماز، واللواء خالد بن عبدالكريم العوده، والاستاذ محمد بن سعودالغزواني كممثلين لأطراف المحضر استشعاراً بأهمية الدور التكاملي بين الدوائر الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق بيئة استثمارية تنافسية تحقق متطلبات واحتياجات المواطنين في سكن مناسب وفق أعلى معايير وإجراءات السلامة، وبما يزيد من مؤشر الأداء الخاص باستخراج تراخيص البناء من خلال منظومة عمل مترابطة بين الأجهزة ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المرجوة، وفي إطار التنسيق بين الوزارات الثلاث، لمعالجة التحديات التي تواجه الجهات المعنية لاستكمال إجراءات تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان الحكومية، مما يسهم في تسهيل إجراءات تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.

ويتم تطبيق هذا المحضر على جميع مشاريع وزارة الإسكان الحكومية بما فيها من فلل ووحدات سكنية وأي مبانٍ أو منشآت أخرى، حيث يعدّ كود البناء السعودي هو المرجعية الأساسية في التصميم والتنفيذ.

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18:31ت م

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