السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يصدر حزمةً من القرارات الإدارية في عدد من المحافظات والوكالات والمراكز



الدمام 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، عدداً من القرارات الإدارية لتعيينات وتكليفات في مناصب قيادية في عدد من المحافظات والوكالات والمراكز، وذلك ضمن تطبيق اللائحة التنفيذية للنظام الخدمة المدنية، والاستفادة من الكوادر الإدارة المتميزة، عملاً بمنهج التدوير الوظيفي.

وكلف سموه كلاً من : عبدالرحمن الرشودي محافظاً لرأس تنورة، وماجد بن عبدالله العريفي محافظاً لقرية العليا، وسعد بن محمد العجلان محافظاً للعديد، وفلاح بن سلمان الخالدي وكيلاً لمحافظة القطيف، ومبارك بن حمد الدايل رئيساً لمركز الظهران، ونايف بن فهد القوس رئيساً لمركز البطحاء، ويوسف بن علي السالم رئيساً لمركز أم عقلا، وخالد بن صالح الغامدي رئيساً لمركز القيصومة، ودرويش بن فهد السهلي رئيساً لمركز الفاو الشمالي، ونواف بن عليان العتيبي رئيساً لمركز سيهات، وأحمد بن علي الغامدي رئيساً لمركز أم الساهك.

فيما أصدر سموه قرارات بتكليف كل من: خالد بن ابراهيم الفلّاج وكيلاً مساعداً لشؤون الحقوق، ويحيى بن سليمان الودعاني مديراً عاماً للإدارة العامة للمستشارين، ويوسف بن عبدالرحمن السعد مديراً لإدارة العلاقات العامة، وأحمد بن عبدالكريم العباسي مديراً لإدارة الإعلام، وخالد بن حامد الحارثي مديراً عاماً للإدارة العامة للحقوق العامة، ومحمد بن عبدالرحمن الدويش مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون المحلية، وخالد بن أحمد النعيمي مديراً عاماً للإدارة العامة للتطوير والتخطيط الاداري ومكتب تحقيق الرؤية، وعلي بن سليمان الخطاف مديراً عاماً للإدارة العامة للحقوق الخاصة، مشعل بن سمير الحربي مديراً عاما للإدارة العامة لتقنية المعلومات، سلطان بن عبدالله العصيمي مديراً عاماً للإدارة العامة للمتابعة، سعيد بن خلف الغامدي مديراً لإدارة شؤون الخليج، عبدالله بن عبيد الحربي مديراً لإدارة الموارد البشرية، وعبدالعزيز بن عبدالله المدرع مديراً لإدارة السجناء والموقوفين، وثامر بن منصور المطرودي مديراً لإدارة المراجعة الداخلية، وفهد بن سعود الخالدي مديراً لإدارة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشعل بن خالد الهندي مديراً لإدارة تنفيذ الأحكام، وخالد بن محمد المطيري مديراً لإدارة الميزانية، وصلاح بن علي الغامدي مديراً لإدارة القضايا والمطالبات الخاصة، وعايض بن فهد القحطاني مديراً للمركز الشامل لخدمة الجمهور، وعلي بن مرشد الجرثام الخالدي مديراً لإدارة شؤون اللجان، ومسفر بن سالم السهلي مديراً لوحدة مراقبة المخزون.

كما أصدر سموه قرارات بتمديد تكليف كل من: صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله آل جلوي مشرفاً عاماً على التطوير الاداري والتقنية، ومشعل بن ناصر العقيل وكيلاً مساعداً للشؤون التنموية، وفؤاد بن عبدالله العيسى مديراً عاماً للشؤون الادارية والمالية، وسليمان بن ابراهيم المطرودي مديراً عاماً للتنسيق ومتابعة المشاريع والخدمات، وخالد بن محمد العتيق مديراً لإدارة المشتريات، وصالح بن خير الله البراهيم مديراً لإدارة التشغيل والصيانة، ومنصور بن عبدالله الغامدي مديراً لإدارة الأراضي والعقار، وأحمد بن صالح الغامدي مديراً لإدارة التنسيق ومتابعة الخدمات، أحمد بن سلطان الريسي مديراً لإدارة تنشيط الاستثمار والسياحة، خالد بن محمد الدوسري مديراً لإدارة الشؤون المالية، عبدالله بن صالح المطوع مديراً لإدارة الاتصالات السلكية واللاسلكية، شرف بن علي الشريف مديراً لإدارة الحركة والصيانة، ومحمد بن صالح المحيسن مديراً لإدارة الاستقبال وعلاقة الجمهور، وخالد بن ناصر العبيداء مديراً لإدارة شؤون المشايخ والنواب والمعرفين، وجمعة بن علي الدوسري مديراً لإدارة المستودعات، وعلي بن محمد الغامدي مديراً لمركز الاتصالات الادارية، وعبدالله بن محمد المنيصير مديراً لمركز الوثائق والمحفوظات، وعادل بن سلطان الناصر مديراً لوحدة لوازم الضيافة والسلاح، ومحمد بن نمشان الدوسري رئيساً للأخوياء.

وأصدر سموه قرارات بنقل عدد من الموظفين للعمل في مواقع عدة، وهم: حمد بن محمد الهبوب مستشاراً في الوكالة العامة للحقوق، وأحمد بن ابراهيم التويجري مستشاراً في الادارة العامة للمستشارين.

من جهتهم رفع المكلفون الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على الثقة الكريمة، مؤكدين أن هذه القرارات حافزاً لهم لبذل المزيد والحرص على مواصلة عطاء من سبقوهم.

// انتهى //

18:12ت م

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