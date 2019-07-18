السعودية اليوم / "هيئة المهندسين" تُنظم ورشة لمناقشة ملف الكادر الهندسي



الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

نظمت الهيئة

وثمن رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سعد بن محمد الشهراني دور كل من عمل على ملف الكادر الهندسي من اللجان والمجالس السابقة وممثلي الأمانة والمهندسين في متابعة ودعم ملف الكادر الهندسي، مؤكدًا أن الهيئة تضع نصب عينيها مصلحة المهندس السعودي وانعكاس الكادر عليه، مفيداً أن لجنة الكادر الهندسي بالهيئة عكفت على الرد على جميع ما يرد إليها من استفسارات من الجهات المعنية ذات العلاقة واستجابت لكل ما يطلب منها في سبيل تحقيق آمال المهندسين وتطلعاتهم.

وأكد الشهراني أن المهندس السعودي أثبت كفاءة عالية في جميع المجالات، وأن دور المهندس في القطاع الهندسي مهم ومحوري ويلعب دورا مهماً في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إبراز دور المهندس وأهمية العمل الهندسي وجودته والحرص على بناء الوطن بسواعد ابنائنا وبناتنا من المهندسين والمهندسات والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وقدم المدير العام لإدارة المكاتب والشركات الهندسية المهندس محمد العنزي عرضا ونبذة مختصرة عن بداية "الكادر الهندسي" حتى وصوله لمراحله الأخيرة.

ودعا المشاركون في الورشة إلى توحيد الجهود وتكاتفها، مطالبين الجهات ذات العلاقة بالعمل على تسريع إقرار الكادر الهندسي وبدء العمل به، كما أجمع المشاركين على أهمية تعزيز روابط التواصل بين المهندسين ولجنة الكادر الهندسي في الهيئة السعودية للمهندسين، من أجل العمل سويا للخروج بنتائج إيجابية ومرضية تحقق طموح المهندس السعودي.

// انتهى //

17:37ت م

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الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسنظمت الهيئة السعودية للمهندسين، في مقر الأمانة العامة للهيئة بالرياض أمس، ورشة عمل مخصصة للكادر الهندسي، لاستعراض مسار ملف الكادر الهندسي ومراحل العمل التي مر بها وصولا إلى آخر مستجداته.وثمن رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سعد بن محمد الشهراني دور كل من عمل على ملف الكادر الهندسي من اللجان والمجالس السابقة وممثلي الأمانة والمهندسين في متابعة ودعم ملف الكادر الهندسي، مؤكدًا أن الهيئة تضع نصب عينيها مصلحة المهندس السعودي وانعكاس الكادر عليه، مفيداً أن لجنة الكادر الهندسي بالهيئة عكفت على الرد على جميع ما يرد إليها من استفسارات من الجهات المعنية ذات العلاقة واستجابت لكل ما يطلب منها في سبيل تحقيق آمال المهندسين وتطلعاتهم.وأكد الشهراني أن المهندس السعودي أثبت كفاءة عالية في جميع المجالات، وأن دور المهندس في القطاع الهندسي مهم ومحوري ويلعب دورا مهماً في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إبراز دور المهندس وأهمية العمل الهندسي وجودته والحرص على بناء الوطن بسواعد ابنائنا وبناتنا من المهندسين والمهندسات والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.وقدم المدير العام لإدارة المكاتب والشركات الهندسية المهندس محمد العنزي عرضا ونبذة مختصرة عن بداية "الكادر الهندسي" حتى وصوله لمراحله الأخيرة.ودعا المشاركون في الورشة إلى توحيد الجهود وتكاتفها، مطالبين الجهات ذات العلاقة بالعمل على تسريع إقرار الكادر الهندسي وبدء العمل به، كما أجمع المشاركين على أهمية تعزيز روابط التواصل بين المهندسين ولجنة الكادر الهندسي في الهيئة السعودية للمهندسين، من أجل العمل سويا للخروج بنتائج إيجابية ومرضية تحقق طموح المهندس السعودي.// انتهى //17:37ت م0176

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