فيديوجراف.. أشهر 5 صفقات تحولت وجهتها في اللحظات الأخيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع ماتياس دي ليخت، مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
اللاعب حوّل وجهته من الانضمام إلى برشلونة للانضمام لصفوف يوفنتوس في اللحظات الأخيرة.
وكان دي ليخت قريبا للغاية من الانضمام لبرشلونة ومرافقة زميله السابق في أياكس فرينكي دي يونج، لكنه قرر الذهاب ليوفنتوس.
"العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديوجراف التالي، أبرز 5 صفقات تحولت وجهتها في اللحظات الأخيرة، حيث يأتي في مقدمتهم النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام الذي كان قريبا من الانضمام إلى برشلونة في 2003، قبل أن يخطفه الغريم التقليدي ريال مدريد.
أيضا من بين نماذج الصفقات التي تحولت وجهتها في اللحظات الأخيرة، صفقة انتقال البرازيلي ويليان إلى تشيلسي الذي خطفه من جاره اللندني توتنهام بعد مفاوضات الأخير لضمه.
كذلك فإن البلجيكي روميلو لوكاكو تراجع عن الانتقال إلى تشيلسي رغم إصرار مدربه في ذلك الوقت أنطونيو كونتي على ضمه لينتقل إلى كتيبة المدرب جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد.
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