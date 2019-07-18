القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، دورا بارزا في تحويل وجهة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت صوب ملعب "أليانز"، بدلا من برشلونة الإسباني. اللاعب الدولي الهولندي قرر مغادرة أياكس هذا الصيف، لينضم إلى اليوفي في صفقة بلغت حوالي 70 مليون يورو، بعدما كان قريبا من الانضمام لصفوف البارسا. وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي كيفية لعب رونالدو دورا رئيسيا في إتمام الصفقة لصالح نادي "السيدة العجوز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. "كاريزما" رونالدو تطغى على حُب ميسي في قلب دي ليخت‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.