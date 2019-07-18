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فيديو.. إحباط استهداف الحوثيين لقارب مدني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة للتحالف، أن المملكة تمكنت مؤخراً إحباط محاولة حوثية لاستهدف قارب مدني في مياه البحر الأحمر.
وأشار قائد قوات التحالف خلال مؤتمر صحفي له عقب استقباله اليوم قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي إن الحوثيين أنكروا ذلك، فتمّ عرض الصور والأدلة التي تؤكد الجريمة الحوثية.
وأوضح أن معظم العمليات التي تقوم بها الميليشيا الإرهابية تستهدف تهديد الملاحة الدولية.
وكان القائدان استعرضا في الرياض اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا فرص تطوير التعاون بين الجانبين في المجال العسكري، إضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يُذكر أنه في الثامن من يوليو الجاري تمكّنت القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish.
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