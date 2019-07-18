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2019-07-18 نتائج القبول المبدئي لوظائف الأحوال المدنية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لوكالة الأحوال المدنية على رتبة (جندي أول – جندي) للعنصر النسائي. Advertisements وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر زيارة بوابة (أبشر-التوظيف) على الرابط التالي: (هنا) المتطلبات الحضور لمقر المقابلة الشخصية بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض في الوقت المحدد لكل طالبة.

إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر البوابة.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبرة منها.

إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها التي تم التقديم بها على الوظيفة مع عدد (2) صورتين منها مصدقة.

إحضار أصل الشهادات والدوارات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع (أبشر ـ التوظيف) مع الأساس لمطابقتها، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها من الجهة المشرفة على المعهد أو الكلية مصدر الشهادة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ إدارة التعليم).

إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

إحضار ملف لحفظ المتطلبات.

إحضار قلم أزرق جاف.

يمنع اصطحاب الهواتف أثناء مراجعة اللجنة.

يمنع اصطحاب المرافقين. ونوّهت الإدارة أنه على المقبولات مبدئياً الالتزام بموعد المراجعة مع إحضار جميع المتطلبات.









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