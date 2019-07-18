دوريات الأمن تضبط 11389 قضية خلال أسبوع

2019-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الأمن العام عن إجمالي القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة خلال الفترة من ٤ /١١ إلى ١٠ /١١ /١٤٤٠هـ.

وأفاد الأمن العام أنه تمّ التعامل مع 11389 مخالفاً خلال هذه الفترة وتنوّعت المخالفات والجرائم ما بين 2084 مخالفات أنظمة و9305 قضايا مختلفة.

Advertisements

كما تمّ ضبط 51 مسدساً و5 أسلحة رشاشة و1141 ذخيرة حية وغيرها من الأسلحة.

وشهدت ذات الفترة ضبط كميات كبيرة من الخمور والقات والحشيش المخدر ومادة الشبو وغيرها.