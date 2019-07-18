“قياس القدرة المعرفية” وتوضيح عن بعض التساؤلات عنها

في إطار “قياس القدرات المعرفية” والإستفسارات عنها، فقد صرحت “الخدمة المدنية” موضحة أن أدنى درجة لإجتياز “القدرة المعرفية” في وظائف المجال الإداري ووزارة العدل هي 50 درجة، وردت أيضا على ما ورد من أسئلة عن طلاب “التربية الخاصة” فتحدثت قائلة “أن من حق الحاصلين على ماجستير، دبلومات ما بعد البكالوريوس، بكالوريوس في مجال التربية أو غيره من الرجال والنساء” وصرحت أيضاً بأن كل من حصل على الدرجة العلمية المذكورة يستطيع التواصل مع الجهات الحكومية بإستلام الطلبات الخاصة بالوظائف المدرجة بالائحة.

إعتماد “وزارة الخدمة المدنية” لـ إختبار “القدرة المعرفية”

اعتمدت “وزارة الخدمة المدنية” اختبار “القدرة المعرفية” كشرط للإلتحاق بالوظائف الإدارية الجامعية للدرجات السادسة، والسابعة، والثامنة، وسيتم البدء بتنفيذ اختبار “القدرة المعرفية” للجنسين ابتداءً من تاريخ 2/2/1441 هجري الموافق 2/10/2019 ميلادي، حيث وضعت “وزارة الخدمة المدنية” مجموعة من “الاختبارات المعرفية” للوظيفية، وكانت من أولويات الوزارة بتحقيق العدالة بين جميع خريجي مختلف المؤسسات التعليمية والأهلية والحكومية.

طريقة إستعلام وإستخراج “نتائج إختبار القدرة المعرفية”

تسجيل دخول قياس بالسجل المدني.

إدخال البيانات المسجلة من السجل المدني والرقم السري.

إختيار “إختبار القدرة المعرفية”.

ومن هنا يتضح أن يعتبر “القدرة المعرفية” هدف يسعى اليه الكثير من داخل الوزارة أو من خارجها من أجل الإلتحاق بالوظائف الإدارية الحكومية التي أعلنتها المملكة وخاصة “هيئة الخدمة المدنية”.