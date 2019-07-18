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ملك المغرب يثمن جهود خادم الحرمين في خدمة حجاج بيت الله الحرام

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرباط)

ثمن جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير أسباب الراحة والطمأنينة لهم ليؤدوا مناسكهم .

وقال الملك محمد السادس:" إننا نثمن الجهود الخيرة، التي ما فتئ يبذلها أخونا المبجل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لاستقبال ضيوف الرحمن، بما يليق من شروط الراحة والاطمئنان ، جزاه الله خير الجزاء ، على خدمته المثلى حجاج بيت الله الحرام، وحرصه على تحسين ظروف الحج باستمرار".

جاء ذلك في رسالة وجهها الملك محمد السادس إلى الحجاج المغاربة، وتلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، قبيل مغادرة الفوج الأول من الحجاج المغاربة اليوم بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري.

ودعا جلالته الحجاج المغاربة إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات المتعلقة بسير أعمال موسم الحج.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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