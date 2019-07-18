شكرا لقرائتكم خبر عن «موسم الطائف» يُلغي حفلة نوال.. ويبقي أحلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

أعلنت الفنانة الكويتية نوال، أن الشركة المنتجة لمهرجان «سوق الخليج 365» أبلغتها بإلغاء حفلتها الغنائية المقرر إقامتها ضمن فعاليات «موسم الطائف».

وقالت الفنانة الكويتية عبر «تويتر»: «الجمهور السعودي الكريم، أعلنت سابقاً مشاركتي في «سوق الخليج 365» هذا العام، وأبلغتني الشركة المنتجة أخيراً أنه تم تغير الجدول وتقليص الحفلات، وهذا ما منع مشاركتي ولقائي بكم, وأعدكم أشوفكم قريب».

من جهة أخرى، كشفت مصادر "الخليج 365" عن إلغاء حفلات غنائية كانت معتمدة في «سوق الخليج 365» للفنان عبدالله الرويشد، وراشد الماجد، وكاظم الساهر، بالإضافة إلى نوال الكويتية، فيما تم الإبقاء على أحلام، وأصالة، وحسين الجسمي، وعبادي الجوهر الذي تم إحلاله لاحقاً.

بدورها، تواصلت "الخليج 365" مع القائمين على «موسم الطائف» للتعليق، ولم يصل رد حتى ساعة إعداد هذا الخبر.