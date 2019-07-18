شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لتسجيل الحجاج القطريين في المسار الإلكتروني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

أتاحت وزارة والحج والعمرة خمس خطوات فقط لتسجيل الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم هذا العام ١٤٤٠هـ، من خلال الرابط الجديد الذي خصصته الوزارة بعد حجب السلطات القطرية للروابط السابقة.

وبإمكان الحجاج القطريين الدخول إلى الرابط وتفيذ خمس خطوات إلكترونية فقط للتسجيل الفعلي.

وتبدأ الخطوة الأولى بتسجيل البيانات الرسمية، ثم تصفح حزم الخدمات المطلوبة من مكتب الخدمة الميدانية التابع لمؤسسة حجاج جنوب آسيا، وثم حجز وتعديل حزم الخدمات، يتبعها دفع الرسوم المالية المحددة، وأخيراً تأكيد الحجز.

ويتضمن دخول الحجاج إلى المسار كتابة رقم الهوية، ورقم الهاتف الدولي، ورمز التحقق الذي يظهر في نهاية الصفحة، ليتم الدخول إلى المسار وإكمال عملية التسجيل.