شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل 59 وظيفة إدارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

دعت وزارة المالية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa، مبينة أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (59) وظيفة شاغرة (رجال، ونساء) بالمرتبة (5 / 6 / 7 / 8).

وأفادت الوزارة أن بدء التقديم عند الساعة (8) من صباح يوم الأحد الموافق 18 ذي القعدة 1440هـ، وحتى الساعة (11) مساءً يوم الخميس الموافق 22 ذو القعدة 1440هـ، على مدار (24) ساعة خلال الفترة الزمنية المحددة عبر منظومة جدارة، مشيرة إلى أن آلية التقديم من قبل (المتقدمين) من خلال الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات، والاختيار من بين الوظائف المعلنة، وفي حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ومن ثم حفظ الطلب.

وبينت وزارة المالية أن الفئات المستهدفة بالإعلان تضمنت الشروط والضوابط العامة التالية: خريجي المعاهد التخصصية، وخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وكذلك خريجي درجة البكالوريوس والماجستير، والأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، كما يشترط أن يكون المتقدم سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال والنساء) على المرتبة السادسة، جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاطاً، على أن تكون عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، كما سيتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)، حيث ستعلن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية عبر موقع وزارة المالية على شبكة الانترنت.