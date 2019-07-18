رابط التقديم على وظائف وزارة العدل 1440 المشمولة بسلم رواتب الموظفين على المراتب (الرابعة والخامسة...

أعلنت وزارة العدل السعودية، في بيان رسمي منذ قليل عبر موقعها الإلكتروني، عن طرح وظائف شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك بالمراتب (الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة)، وذلك لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة للحاصلين على الثانوية العامة والدبلوم والماجستير.

كما كشفت وزارة العدل السعودية أن الإعلان يستهدف كافة المواطنين المنطبق عليهم شروط التقديم على الوظائف الإدارية الخاصة بالوزارة، وجاءت وظائف وزارة العدل المعلنة كالتالي:

المرتبة الرابعة – وظائف مراقب الأمن والسلامة (رجال): كافة الوظائف متاحة للحاصلين على الثانوية العامة، ومن يمتلك الخبرة لمدة سنتين في الخدمة العسكرية والأمن والسلامة والتي يجب أن تكون مسجلة بالتأمينات، كما يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وألا يزيد عمره عن 35 سنة.

المرتبة الرابعة – وظائف مراقبة الأمن والسلامة (نساء): ويشترط أن تكون حاصلة على الثانوية العامة، كما يجب على المتقدمة أن تمتلك خبرة سنتين في الخدمة العسكرية أو الأمن وأن تكون مسجلة في التأمينات، كما يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 20 سنة وألا يزيد عن 50 سنة.

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المرتبة الخامسة – وظائف مراقب الأمن والسلامة (رجال): واشترطت الوزارة، أن يكون حاصل على الثانوية العامة مع امتلاك المتقدم لخبرة 4 سنوات في الخدمة العسكرية أو الأمن والسلامة، وأن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

المرتبة السادسة – وظائف الدعم الفني (رجال): واشترطت الوزارة، أن يكون حاصل على الدبلوم بعد الثانوية لا يقل عن سنتين حسب التخصصات المتواجدة في دليل التصنيف، كما يجب أن يمتلك خبرة 4 سنوات في مجال الحاسب الآلي.

المرتبة الثامنة – وظائف الدعم الفني (رجال ونساء): للحاصلات على الماجستير حسب التخصصات الواردة في التصنيف، أو دبلوم بعد الثانوية لا يقل عن سنتين، كما يجب أن تمتلك خبرة 12 سنة في المجال.

رابط التقديم على وظائف وزارة العدل 1440

وأوضحت وزارة العدل السعودية، أن التقديم سوف يبدأ اعتباراً من الاثنين الموافق 19 ذو القعدة 1440 هـ وحتى يوم الخميس 22 ذو القعدة 1440 هـ، من خلال الموقع التالي: من هنا.