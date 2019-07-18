بعد ظهور النتائج.. طريقة الدخول إلى موقع قياس Qiyas.sa بالهوية الوطنية لمعرفة نتيجة إختبار القدرة...

أعلن موقع قياس منذ قليل عن ظهور نتائج القدرة المعرفية للفترة الأولى بالهوية الوطنية، وأصبح بإمكان كل الطلاب وأولياء أمورهم في كافة أنحاء المملكة الحصول على النتائج من خلال الدخول على موقع قياس واختبار القدرة المعرفية 1440، والذي أصبح واحد من الأمور الأساسية التي تحظى بأهمية بالغة في كافة مراحل التعليم في المملكة العربية السعودية، ولذا فإنبحث مكثف قد بدأ عبر السوشيال ميديا وعبر محركات البحث من داخل المملكة منذ اللحظةا لأولى للإعلان عن ظهور نتائج قياس.

وبعد موقع قياس، من المواقع التابعة للحكومة السعودية، ويخضع لإشراف مباشر منها وبالتحديد من المركز الوطني للقياس والتقويم، وتعد النتائج التي يصدرها نتائج معتمدة ونهائية.

ظهور النتائج على موقع قياس منذ قليل

ومع بداية أولى ساعات صباح اليوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري، تم الإعلان عن ظهور نتائج القدرة المعرفية 1440 هجريًا عبر موقع قياس على شبكة الإنترنت، ولتكون بذلك نتائج قياس متاحة أمام جميع الطلاب من خلال زيارة موقع المركز الوطني للقياس والتقويم.

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وبسبب وجود ضغط شديد للغاية من قبل الطلاب للحصول على نتائج إختبار القدرة المعرفية على موقع قياس، بدأت المطالبات بضرورة أن يتم توفير سبل آخرى للحصول على نتائج قياس خلال الفترة المقبلة مثل الرسائل النصية أو عن طريق البريد الإلكتروني.

معرفة نتائج اختبار القدرة المعرفية على موقع قياس

وفي بيان رسمي له، قال المركز الوطني للقياس والتقويم، بأنه لا توجد أي طريقة أخرى للحصول على نتائج اختبار القدرة المعرفية سواء الدخول إلى موقع قياس على شبكة الإنترنت، مؤكدة بأنه في حالة توفير أي طرق بديلة سوف يتم الإعلان عنها بصورة رسمية عبر موقع قياس.

موقع قياس يعلن تفاصيل نتائج القدرة المعرفية 1440 هجريًا

ذكرت جهات مسؤولة داخل الحكومة السعودية، بأن موقع قياس قد عاد للعمل بشكل طبيعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تعرض لبعض الأعطال نتيجة وجود محاولات دخول غير عادية إلى الموقع من جانب الطلاب للإطلاع على أخر تفاصيل نتيجة إختبار القدرة المعرفية لهذا العام.