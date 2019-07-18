Now.. ظهور نتائج قياس عبر موقع Qiyas.sa بالهوية الوطنية لطلاب الفترة الأولى

كشفت الجهات المسؤولة بالمملكة عن ظهور نتائج قياس ا”ختبار القدرة المعرفية” وذلك بالنسبة للفترة الأولى صباح اليوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري، وذلك عبر موقع قياس على شبكة الإنترنت، ولكن بسبب وجود ضغط كبير من جانب المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت على الموقع الإلكتروني للإطلاع على نتائج قياس فإن العديد من المستفيدين قد طالبوا بضرورة توفير بدائل آخرى لمعرفة نتائج قياس مثل الأرقام الهاتفية والرسائل النصية.

وبسبب نتائج قياس خلال الساعات الماضية، فنحن في موقع “عرب نيوز” سوف نحاول في تقديم المساعدة للملايين من المواطنين في كافة أنحاء المملكة وشرح أسهل الطرق للحصول على نتائج قياس الفترة الأولى بالهوية الوطنية.

ظهور نتائج قياس Qiyas بالهوية الوطنية

وقال المركز الوطني عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، بأن نتائج قياس قد أصبحت جاهزة للإطلاع عليها ومعرفة نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440 الفترة الأولى برقم الهوية، وذلك بالنسبة لجميع الطلاب في هذه الفترة، والراغبين في الحصول على نتائج قياس بأسرع شكل ممكن للإطمئنان على مستقبلهم التعليمي خلال الوقت الحالي.

وبحسب ما تم الإعلان عنه في الساعات الماضية، فإن نتائج قياس للفترة الأولى برقم الهوية الوطنية قد أصبح من الممكن الحصول عليها من خلال الدخول إلى موقع قياس بالضغط على هذا الرابط من هنا.

الوزارة تعلن ظهور نتائج قياس القدرة المعرفية الفترة الأولى

وتشهد كافة أنحاء المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية عمليات بحث مكثف من جانب الطلاب وأولياء أمورهم من أجل الحصول على نتائج قياس، وذلك لكون هذه الشهادة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب المقبلين على الدخول في فترة الجامعة.

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الجدير بالذكر، بأن حصول الطالب على نتائج قياس لن يحدث إلا إذا كان الطالب يملك رقم الهوية الخاص به، حتي يتمكن من الدخول إلى موقع قياس والحصول على النتائج.

نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية 1440 هجريًا

أكد المركز الوطني للقياس والتقويم في وقت سابق من هذا اليوم، بأن نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية كان الهدف منه هو رفع كفاءءة الطلاب في مختلف المراحل الجامعة، مؤكدة بان نتائج قياس اختبار القدرات موقع قياس 1440 Qiyas لا يتم نشرها على أي موقع سوى الموقع الرسمي المخصص من قبل الحكومة السعودية، ولا يمكن لأي موقع آخر الحصول عليها بأي شكل من الأشكال.

مركز قياس يعلن ظهور نتائج اختبار القدرة المعرفية وطريقة الحصول عليه

وأوضح المركز الوطني في بيان رسمي له منذ قليل، بأنه قد انتهى من مرحلة مراجعة نتائج قياس لاختبار القدرة المعرفية، والآن قد أصبح بإمكان جميع الطلاب في كافة أنحاء المملكة الإستعلام عن نتائج قياس والحصول عليها عن طريق موقع قياس على شبكة الإنترنت.

وعن طريقة الحصول على نتائج قياس، ففي البداية سيتوجب عليك القيام بهذه الخطوات: