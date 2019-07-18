قياس نتائج القدرات المعرفية 1440 “Qiyas” للرجال والنساء (الفترة الأولى) برقم الهوية

قياس نتائج القدرات المعرفية ؛ من النتائج المهمة للغاية والتي تصدرت عمليات البحث في جوجل السعودية في الساعات الماضية، وذلك بعدما اعتمد المركز الوطني للقياس نتائج اختبار القدرات المعرفية 1440 (الفترة الأولى) وذلك لكافة المتقدمين والمتقدمات على الاختبار في الفترة الماضية.

وشهد موقع قياس ضغط كبير للغاية من قبل كافة المتقدمين من أجل معرفة نتائج الاختبار بشكل رسمي، مما تسبب في توقف الموقع بشكل كامل، حيث طالب العديد من المواطنين إلى العمل على توفير بدائل آخرى من أجل إتاحة النتائج بعيداً عن الموقع والذي توقف تماماً.

وتابع المركز الوطني للقياس في تصريحه الرسمي، أن اختبار القدرة المعرفية العامة، هي عدد من الإختبارات من الإمكانات والقدرات المعرفية والتي يمتلكها الفرد من أجل إدراك وفهم العلاقات.

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وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق، أن اختبار القدرات المعرفية سوف يتم العمل على تطبيقها على الجنسين في الفترة المقبلة، وذلك لكافة الوظائف الإدارية التي يتم الكشف عنها.

قياس نتائج القدرات المعرفية 1440

كما أتاح المركز الوطني للقياس (قياس) الحصول على النتائج الخاصة باختبار القدرة المعرفية الفترة الأولى، من خلال الموقع الإلكتروني التالي (هنا)، وذلك برقم الهوية الوطنية فقط.