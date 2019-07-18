قياس النتائج برقم الهوية | نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية 1440 برقم الهوية الوطنية

كشف اليوم الخميس، المركز الوطني للقياس (قياس)، عبر موقعه الرسمي وحسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعية، عن إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية (الفترة الأولى) للجنسين وذلك في العام الهجري الحالي 1440، من أجل التقدم على الوظائف الإدارية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، العديد من الشكاوي من المواطنين، وذلك بسبب صعوبة الدخول إلى موقع قياس الرسمي، وذلك بسبب التدافع الشديد على الموقع من أجل معرفة النتيجة، حيث طالب المواطنين المركز بضرورة توفير العديد من الوسائل الأسهل.

وكانت وزارة الخدمة المدنية، شددت على أن اختبار القدرة المعرفية العامة، هو عدد من الإمكانات والقدرات المعرفية والتي يمتلكها الفرد، وذلك من أجل إدراك وفهم العلاقات وكذلك إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية.

نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية 1440 برقم الهوية الوطنية

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية، أن اختبار القدرة المعرفية، سوف يتم تطبيقه على الجنسين في الوظائف الإدارية المقبلة في كافة الجهات والوزارات السعودية، وذلك من أجل القبول على الوظائف المعلنة.

وأتاح المركز الوطني للقياس، الحصول على نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440، من خلال الموقع الرسمي، عبر الرابط التالي: من هنا، وذلك برقم الهوية الوطنية الخاص بكافة المشاركين في الاختبار.