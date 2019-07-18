“الآن” نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440 (الفترة الأولى) عبر مركز قياس “Qiyas ” برقم...

كشف المركز الوطني للقياس، عبر موقعه الإلكتروني صباح اليوم الخميس، عن نتائج اختبار القدرة المعرفية الفترة الأولى، وذلك لكافة المتقدمين على الاختبار (هنا)، حيث أعلن القياس في وقت سابق عن الإنتهاء من عمليات التصحيح التي جرت للاختبار في الفترة الماضية.

وقد اشتكى العديد من المواطنين من صعوبة الدخول إلى موقع قياس الإلكتروني الرسمي، وذلك بسبب التدافع الشديد من قبل كافة المتقدمين، من أجل معرفة النتيجة بشكل فوري، حيث طالب العديد على حساب قياس الرسمي على تويتر، بالعمل على توفير بدائل من أجل الحصول على النتائج.

وأوضح المركز الوطني للقياس في وقت سابق، أن اختبار القدرة المعرفية العامة، هي عدد من الإمكانيات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد، وذلك من أجل العمل على إدراك وفهم كافة العلاقات بين الأشياء والأحداث.

نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440

كما أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أنها سوف يتم الاعتماد على اختبار القدرة المعرفية كأحد المطالب للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من الجنسين وذلك للمراتب السادسة والسابعة والثامنة، وأوضحت أنه سوف يتم البدء في تطبيق اختبار القدرة المعرفية على الجنسية ابتداءً من ١٤٤١/٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢م.