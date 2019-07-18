، ورشة تحضيرية للقاء الأول للقيادة المدرسية والإشراف التربوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمركز القيادات في الإدارة العامة بجيزان

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، ياسر بن فتح الدين دويري، الخميس؛ ورشة العمل التحضيرية للقاء الأول للقيادة المدرسية والإشراف التربوي، في مركز القيادات بالإدارة العامة في مدينة جيزان.

جاء ذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية، والمساعد للشؤون المدرسية، ومديري الإشراف التربوي ومكاتب التعليم، والمساعدين والمساعدات بالمكاتب.

وأكد "الدويري" في مستهلّ الورشة، على أهمية الاستعداد المبكّر للّقاءين؛ حيث يشكل الإشراف التربوي والقيادة المدرسية أهمية كبرى للميدان التربوي.

وقال: إن الورشة تسعى للوصول إلى الطريقة الأفضل لاستغلال هاذين اللقاءين، لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتطوير العملية التعليمية، متمنيًا للجميع التوفيق.

وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي الدكتورة نهى بريك، أن الورشة ناقشت عددًا من المحاور؛ منها: "مدارس المستقبل، وحقائب التنمية المهنية، ومشروع تنمية مهارات القراءة والكتابة في الصفوف الأولية، ومشروع انطلاق ومبادرة بيوت الخبرة، وتفعيل بوابة المستقبل، ودور المشرف والمشرفة في رفع الناتج التعليمي".

وأضاف أن الورشة جاءت للاستماع إلى مداخلات القيادات ومقترحاتهم التطويرية لجميع المحاور التي تشكل أهمية كبيرة في البيئة المدرسية، وستكون أهم المحاور التي سيتم استهدافها في اللقاءات للخروج بالتصور الأفضل؛ لضمان أن تكون هذه اللقاءات مفيدة للميدان وتلامس جميع خطوط العمل، مقدمة الشكر للمدير العام والمساعدة للشؤون التعليمية وجميع المشاركين بالورشة.