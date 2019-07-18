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محمد بن مسعود - الدمام - تترقَّب جماهير نادي النصر بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة النادي، إجراء تعاقدات هامة تعالج بها أوجه القصور التي شاهدتها الموسمَ الماضي في الفريق.
لعل الصفقة الأبرز التي تترقبها الجماهير هي التعاقد مع لاعب آسيوي يكون إضافة لقائمة الفريق، التي تشارك في البطولة الآسيوية.
وشارك الرباعي الأجنبي: براد جونز، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، والبرازيليّان مايكون وغوليانو.
وترى الجماهير أن الحارس الأسترالي لم يقدم ما هو منتظر منه، وترغب الجماهير في التعاقد مع لاعب وسط أو مدافع آسيوي، بدلاً من البرازيلي برونو يوفيني.
هل تنقذ إدارة "النصر" موسمها "الآسيوي" وتتعاقد مع لاعب بديل للأسترالي "جونز"؟محمد السيّد الخليج 365 2019-07-18
تترقَّب جماهير نادي النصر بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة النادي، إجراء تعاقدات هامة تعالج بها أوجه القصور التي شاهدتها الموسمَ الماضي في الفريق.
لعل الصفقة الأبرز التي تترقبها الجماهير هي التعاقد مع لاعب آسيوي يكون إضافة لقائمة الفريق، التي تشارك في البطولة الآسيوية.
وشارك الرباعي الأجنبي: براد جونز، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، والبرازيليّان مايكون وغوليانو.
وترى الجماهير أن الحارس الأسترالي لم يقدم ما هو منتظر منه، وترغب الجماهير في التعاقد مع لاعب وسط أو مدافع آسيوي، بدلاً من البرازيلي برونو يوفيني.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
05:39 PM
تترقَّب جماهير نادي النصر بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة النادي، إجراء تعاقدات هامة تعالج بها أوجه القصور التي شاهدتها الموسمَ الماضي في الفريق.
لعل الصفقة الأبرز التي تترقبها الجماهير هي التعاقد مع لاعب آسيوي يكون إضافة لقائمة الفريق، التي تشارك في البطولة الآسيوية.
وشارك الرباعي الأجنبي: براد جونز، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، والبرازيليّان مايكون وغوليانو.
وترى الجماهير أن الحارس الأسترالي لم يقدم ما هو منتظر منه، وترغب الجماهير في التعاقد مع لاعب وسط أو مدافع آسيوي، بدلاً من البرازيلي برونو يوفيني.
، هل تنقذ إدارة "النصر" موسمها "الآسيوي" وتتعاقد مع لاعب بديل للأسترالي "جونز"؟ ،
المصدر : الخليج 365
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