أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن شرق ووسط المملكة ستشهد اشتدادًا لرياح البوارح المثيرة للأتربة خلال اليومين القادمين. وقال عبر حسابه في تويتر: خلال هذين اليومين ستشتد رياح البوارح المثيرة للأتربة على شرق وشمال شرق والوسطى من السعودية علاوة على جنوب العراق وشمال الكويت وعلى سالكي الطرق التنبه لذلك.

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كانت هذه تفاصيل خبر “الزعاق” عن الـ48 ساعة القادمة: ستشتد “البوارح”.. انتبهوا على الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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