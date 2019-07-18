CNN تقارن بين سلاح الجو السعودي والإيراني.. لمن الغلبة في السماء؟

نشرت شبكة CNN الأمريكية، اليوم، تقريراً ومقارنة بين سلاح الجو في السعودية وإيران، مؤكدة أنه إذا أردنا الحديث عن ترتيب جيوش العالم وتصنيفها من حيث القوة، فلا بد من التطرق إلى كفاءة سلاح الجو وفعاليته بالنسبة لتلك الجيوش، فلا شك أنه يلعب دوراً حاسماً في أي معركة، وبالإضافة إلى عنصر المفاجأة والمباغتة يلعب سلاح الجو دوراً مهماً في حماية القوات على الأرض. وتابعت تقول: وهنا نقدم لكم مقارنة بين قوتين تتصدران المشهد في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية للدول، وهما المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف التقرير: على ميزان القوة العالمية، يحتل سلاح الجو الإيراني المرتبة 24 عالمياً، بينما يحتل نظيره السعودي المرتبة 12 عالمياً، في تفوق واضح وكبير لصالح الجيش السعودي هنا، وبالحديث عن عدد الطائرات يبدو التفوق جلياً أيضاً لصالح المملكة العربية السعودية التي يمتلك سلاحها الجوي 848 طائرة متنوعة، منها 244 مقاتلة، في حين يمتلك سلاح الجو الإيراني 509 طائرة متنوعة منها 142 مقاتلة.

وأضافت الشبكة الأمريكية: ولا يقتصر تفوق سلاح الجو السعودي فقط في عدد المقاتلات، بل في مستوى الحداثة والتطور، إذ تمتلك المملكة أسطولاً كبيراً ومتطوراً من الطائرات مقارنة مع إيران التي يمتلك سلاحها الجوي عدداً كبيراً من الطائرات التي تعتبر قديمة نوعاً ما، أما من حيث عدد الطائرات الهجومية يمتلك سلاح الجو السعودي قرابة 325 طائرة، وهذا رقم يفوق بكثير ما يملكه سلاح الجو الإيراني الذي يمتلك 165 طائرة فقط من هذا النوع. ولدى القوات الجوية السعودية 49 طائرة نقل جوي، بينما تمتلك نظيرتها الإيرانية 89 طائرة من هذا النوع، وهنا التفوق لإيران في هذا الجانب. وزادت: عند الحديث عن القوة الجوية لأي دولة فلا بد من التطرق إلى قوة سلاح المروحيات الذي يعد حاسماً في الكثير من المواجهات، فسلاح الجو السعودي يحتل المرتبة 18 عالمياً في هذا الجانب بامتلاكه 254 مروحية منها 34 مروحية هجومية، بينما يحتل نظيره الإيراني المرتبة 34 عالمياً، بامتلاكه 126 مروحية، منها 12 مروحية هجومية فقط، وهنا التفوق أيضاً يبدو واضحاً لصالح السعودية.