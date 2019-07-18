فريق جراحي بالمدينة ينهي معاناة شاب من إصبع زائد في القدم اليمنى

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن فريقًا جراحيًّا بمستشفى الحناكية العام بمنطقة المدينة المنورة، نجح في إنهاء معاناة شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، من إصبع زائد في القدم اليمنى.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اطلعت عليه «عاجل»، أن معاناة الشاب كانت تكمن في عدم تمكنه من السير بشكل طبيعي، موضحًا أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة للشاب، تم إدخاله إلى غرفة العمليات وإجراء العملية الجراحية؛ حيث تم استئصال الإصبع تحت مخدر موضعي.

وأوضح البيان أن العملية استغرقت 40 دقيقة، وتكللت بالنجاح بقيادة استشاري الجراحة العامة الدكتور مصطفى الصواف، والطاقم الطبي والفني المشارك.

من جانبه، قدم مدير القطاع الصحي والمستشفى محمد بن عموش الصاعدي، شكره للفريق الطبي والفني الذي شارك في إجراء العملية، موضحًا أن إدارة ومنسوبي القطاع الصحي ومستشفى الحناكية العام، يسعون جاهدين لتقديم أرقى الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وفقًا لتطلعات الحكومة الرشيدة.