«هدف» يقدم خدمات دعم وتأهيل لـ1800 زائر وزائرة في نجران وعسير

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الخميس، أن فروعه المتنقلة قدَّمت خدمات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف لـ1800 زائر وزائرة، بالتعاون مع 45 منشأة قطاع خاص؛ وذلك من خلال مشاركة الفروع في فعاليات ومعارض ومؤتمرات احتضنتها ثماني مدن ومحافظات في منطقتي نجران وعسير خلال شهر يونيو الماضي.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الصندوق اطلعت عليه «عاجل»، بأن القائمين على الفروع المتنقلة أطلعوا الزوار على برامج الصندوق، وساعدوا العملاء على التسجيل في البرامج، وتفعيل حساباتهم وتقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لكافة البرامج.

ويقدم «هدف»، عبر فروعه المتنقلة الجديدة، خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف ترتكز خدماتها على المواءمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِّفة في القطاع الخاص، بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوافرة والمناسِبة على الباحثين عن العمل، عبر عدة قنوات، مثل البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، ومراكز التأهيل والتوظيف، بتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التأهيل والتوظيف ومواقع التدريب الإلكترونية.

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وبحسب البيان، يسعى الصندوق عبر فروعه المتنقلة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، بيسر وسهولة عبر حافلات جُهزت بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافةً إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة مزودة بأحدث التقنيات اللا سلكية.

وخلال السنوات الماضية، تمكَّن الصندوق من التوسُّع في تقديم خدماته لعملائه في مختلف مناطق المملكة عبر 22 فرعًا، وتوفير العديد من الخدمات من دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف للقوى البشرية الوطنية في سوق العمل.

وأطلق الصندوق، في وقت سابق، مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.