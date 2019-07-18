عاجل-خادم الحرمين الشريفين يوجه باستكمال مشروع حدائق الملك عبدالله

وقد وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي، عقد استكمال المشروع، الذي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في زيادة الرقعة الخضراء بالمملكة متوافقاً مع برامج تحسين جودة الحياة، وأوضح أمين منطقة الرياض، المهندس طارق الفارس، أنه إنفاذاً للتوجيه الكريم قامت الأمانة بطرح المشروع في منافسة للتنفيذ وقد تمت ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانه بتكلفة إجمالية قدرها1.602.906.235 ريالاً ومدة تنفيذ قدرها 30 شهراً ويجري حالياً التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وقال الفارس": إن حدائق الملك عبدالله العالمية التي تقع على طريق جدة السريع غرب مدينة الرياض وعلى مساحة تبلغ 2.100.000 متر مربع، تعد أحد المشروعات النوعية في مدينة الرياض التي تنسجم مع برنامج (جودة الحياة) أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وبين معاليه أن المشروع يضم مبنى رئيسيا صمم على شكل هلالين ضخمين متداخلين ، يضمان مجموعة من العناصر، من بينها: المتحف النباتي، حديقة الوادي، الحدائق المائية، الحدائق العالمية، وعدد من الحدائق العلمية، ومنها حديقة الطيور، وحديقة الفراشات، وحديقة الضوء والصوت، والحديقة الطبيعية، وحديقة الاكتشاف، وحديقة المتاهة .
وأشار الفارس، إلى أن المشروع يشتمل على 7 حدائق نباتية متنوعة تجسد رحلة النباتات على مر العصور، إضافة إلى مضامير رياضة المشي ومطاعم ومقاهٍ وأبراج للمشاهدة وساحة لاحتضان الاحتفالات والفعاليات ومجموعة متكاملة من المرافق والخدمات بالإضافة إلى مواقف للسيارات تتسع لخمسة آلاف سيارة.
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