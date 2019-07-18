السعودية اليوم / فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك يقدم خدماته لحجاج بيت الله



تبوك 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

أنهى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك استعدادته لتقديم الخدمات الإسعافية الطبية لحجاج بيت الله القادمين عبر منفذ حالة عمار الحدودي .

وتفقد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك المكلف الاستاذ سعيد بن علي الأحمري مركز إسعاف منفذ حالة عمار الموسمي , رافقه مدير إدارة المشاريع بالمنطقة محمد بن سالم الصليلي .

كما التقى خلال زيارته العاملين بالمركز ، بهدف الاطلاع على سير العمل الميداني والوقوف على جاهزية واحتياجات الفرق الإسعافية ، ودعم المسعفين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم للقيام بعملهم الإنساني النبيل على أكمل وجه ، منوها بأهمية تضافر الجهود للوصول إلى تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - لخدمة ضيوف الرحمن وصرح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أنه سيتم تشغيل مركز إسعاف فجر الموسمي بالاضافة لرفع جاهزية جميع المراكز والفرق الإسعافية والقيادة الميدانية وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن الحالات الإسعافية على رقم الطوارئ 997 لاسيما المراكز الواقعة على الطريق المؤدي لمنطقة المدينة المنورة.

وبين أنّ هيئة الهلال الأحمر السعودي وضعت عدداً من اللوحات التوعوية والترحيبية بضيوف الرحمن في العديد من المواقع معلنة الترحيب بهم والتشرف بخدمتهم ، والمشاركة في استقبال الحجاج بالرسائل التوعوية وتقديم المواد التثقيفية والهدايا التذكارية لضيوف الرحمن .

// انتهى //

17:30ت م

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